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تعرف على موعد حفل أصالة في دبي

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:50 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستعد الفنانة أصالة، لإحياء حفل غنائي كبير يوم الجمعة الموافق 17 يناير الجاري في القرية العالمية بدبي، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وفي سياق آخر تستعد الفنانة أصالة، لإحياء حفلا غنائي ضخمًا، وذلك يوم 10 يناير الجاري، بأحد فنادق مصر الجديدة.

وقسمت شركة سكاي فيجين، المنظمة للحفل أسعار تذاكر الحفل، إلى 3 فئات، وهي 850 ، 1500، و2000 جنيهًا، على أن يتم الحجز من خلال تيكيت مارشيه.

الجدير بالذكر أن آخر ألبومات أصاله الغنائية هو ألبوم" فى قربك"، واشتمل الألبوم على 10 أغاني، هم:"في قربك،حيطة صد، جدًا جدًا،حاجة متخصكش،جابوا سيرته،نكتة بايخة مبقاش سر، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك".


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الكلمات المفتاحية

منوعات حفل الفجر الفني اصالة

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