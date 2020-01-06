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رامي مالك يصل برفقة لوسي بيونتون لحفل جوائز جولدن جلوب (صورة)

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:45 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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نشرت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب عبر موقع تويتر، لقطات من وصول النجم رامي مالك ومعه النجمة لوسي بيونتون للسجادة الحمراء بحفل جوائز جولدن جلوب بدورته رقم 77 لعام 2020 الجاري.

وشهدت دورة هذا العام من الحفل، مجموعة مميزة من المرشحين للجوائز، فكان مرشحا لجائزة أفضل ممثل بفيلم درامي كل من كريستيان بيل عن دوره في فيلم Ford v Ferrari، وأنطونيو بانديراس، عن دوره فيلم Pain and Glory، و"آدم دريفر" عن دوره في فيلم Marriage Story، والنجم خواكين فينيكس عن دوره في فيلم "جوكر"، وجوناثان بريس عن دوره في فيلم The Two Popes.

ولجائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي بفيلم درامي ترشحت كل من النجمة "كينثيا إريفو" عن دورها في فيلم Harriet، والنجمة سكارليت جوهانسن عن دورها في فيلم Marriage Story، والنجمة سيرشا رونان عن دورها في فيلم Little Women، والنجمة تشارليز ثيرون عن دورها في فيلم Bombshell، والنجمة رينيه زيلويجر عن دورها في فيلم Judy.

وتحتضن قاعة "بيفرلي هيلتون" بحي بيفرلي هيلز بمدينة كاليفورنيا، فعاليات الدورة رقم 77 من حفل جوائز جولدن جلوب.

واختير لتقديم الحفل رسميا هذا العام، النجم الكوميدي البريطاني، "ريكي جريفيس"، وهي تعتبر المرة الخامسة التي يقدم بها ريكي حفلات الجولدن جلوب.

وضمن فئة الجوائز السينمائية، حصد فيلم Marriage Story للنجمة سكارليت جوهانسن، أكبر عدد من الترشيحات، بإجمالي 6 ترشيحات.

وضمن فئات التليفزيون، حصد كل من مسلسل Chernobyl ومسلسل The Crown ومسلسل Unbelievable أكبر عدد من الترشيحات بالتساوي فيما بينهم، بأربعة ترشيحات لكل منهم.



رامي مالك يصل برفقة لوسي بيونتون لحفل جوائز جولدن جلوب (صورة)
رامي مالك يصل برفقة لوسي بيونتون لحفل جوائز جولدن جلوب (صورة)
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