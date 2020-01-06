حماقي يوجه رسالة لنانسي عجرم بعد تعرض منزلها لسطو مسلح

















وجه الفنان محمد حماقي رسالة، إلى صديقته الفنانة نانسي عجرم،بعدما تعرضت لسطو مسلح ومحاولة لسرقة منزلها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشر حماقي صورة لنانسي عجرم، مع أسرتها كتب فيها: "ألف حمد لله على سلامتك يا نانسي، ربنا يحفظك ويحمي بناتك وأسرتك من كل شر".يُشار أن نانسي عجرم تعرضت أمس لعملية سطو مسلح على منزلها حيث قام الشاب المُلثم باقتحام المنزل مصحبًا للسلاح، فيما قام زوجها الدكتور فادي الهاشم بالدفاع عن نفسه وأفراد أسرته فأطلق النار عليه وأرداه قتيلًا، ونتج عن ذلك تعرض نانسي عجرم لإصابة في قدمها اليمنى.في سياق آخر، تُشارك نانسي عجرم حاليًا ضمن لجنة تحكيم برنامج ذا فويس كيدز، بجانب محمد حماقي، عاصي الحلاني.