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الإرهابي محمد ناصر يحرض على قتل الضباط المصريين

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:13 ص
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محمد ناصر
محمد ناصر
أمنية فوزي
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هاجم الإعلامي محمد الباز، الإخواني الأجير الهارب محمد ناصر، وذلك بعد مقطع فيديو عرضه خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، يحرض خلاله الأخير، الإرهابيين على قتل الضباط المصريين.

وقال "ناصر"، خلال الفيديو: "أنا عايز أقولكم إن تحرك النهارده تحرك إيجابي، اقطعوا عليه كل حاجة، اقتلوا ضباطه، أنا عايز أقول لزوجة كل ظابط زوجك هيتقتل النهارده أو بكره أو بعده".

وعلق "الباز"، قائلًا: "محمد ناصر قواد سياسي يعمل لصالح بيت دعارة كبير يسمى تركيا، دول كانوا بيشمتوا في شهداء الجيش المصري والضباط، وبيتمنوا الشر للجيش المصري".
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