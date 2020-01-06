"بدون لحية".. براد بت بإطلالة شابة خلال ظهوره على السجادة الحمراء بحفل جولدن جلوب







وشهدت دورة هذا العام من الحفل، مجموعة مميزة من المرشحين للجوائز، فكان مرشحًا لجائزة أفضل ممثل بفيلم درامي كل من كريستيان بيل عن دوره في فيلم Ford v Ferrari، وأنطونيو بانديراس، عن دوره فيلم Pain and Glory، و"آدم دريفر" عن دوره في فيلم Marriage Story، والنجم خواكين فينيكس عن دوره في فيلم "جوكر"، وجوناثان بريس عن دوره في فيلم The Two Popes.



ولجائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي بفيلم درامي ترشحت كل من النجمة "كينثيا إريفو" عن دورها في فيلم Harriet، والنجمة سكارليت جوهانسن عن دورها في فيلم Marriage Story، والنجمة سيرشا رونان عن دورها في فيلم Little Women، والنجمة تشارليز ثيرون عن دورها في فيلم Bombshell، والنجمة رينيه زيلويجر عن دورها في فيلم Judy.











نشرت الصفحة الرسمية لجوائز جولدن جلوب، عبر موقع تويتر، لقطات من وصول النجم براد بت للسجادة الحمراء بحفل جوائز جولدن جلوب بدورته رقم 77 لعام 2020 الجاري.