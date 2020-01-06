Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي ضد إف سي مصر.. الإيثار لغة الأهلاوية "المهم المكسب"

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:01 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
استطاع الأهلي أن يحقق الفوز أمام إف سي مصر، بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، والذي أقيم مساء أمس الأحد، على أرضية استاد القاهرة الدولي.


شهد اللقاء لقطة رائعة بين محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، والمهاجم مروان محسن، دلت على مدى الحب والايثار بين اللاعبين.


إذ أنه فضل أفشه أن يعطي الكرة لزميله في الفريق مروان محسن، ليسجل الهدف الثالث للأهلي، بدلاً من أن يسجلها هو.


افشه يبحث عن المزيد من الأهداف مع الأهلي لاثبات ذاته، وعلى الرغم من ذلك فضل أن يسجله مروان الذي يغيب عن التهديف منذ مايقرب من 8 أشهر.


اللقطة لم تكن بغريبة عن الأهلي، حيث أنها حدثت في بطولة الدوري المصري، في القمة 114، أمام الزمالك، عندما فاز الأحمر بثنائية نظيفة.


أجايي كان مواجهاً للمرمى ولكنه فضل أن يعطيها لوليد سليمان حتى يسجل الهدف الأول في شباك الزمالك.


وعلى سبيل المثال أيضاً وليس الحصر، في لقطة شهيرة يتذكرها جميع الأهلاوية، في مباراة الأهلي ووادي دجلة في عام 2017، ضمن منافسات كأس مصر، عندما كان حسام غالي منفرداً بالمرمى ولكنه مرر الكرة لعماد متعب ليسجلها.


عماد متعب حينها كان غائباً لفترة طويلة وعاد قبل هذه المباراة بلقاء وحيد، ففضل غالي أن يسجلها متعب ليرفع من معنوياته.


لا تتوقف اللقطات عند هذا الحد، ولكن هناك الكثير من المواقف التي تدل على الروح الجماعية للفريق وهدفها الفوز فقط.


جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعد أن خاض 10 لقاءات وفاز بهم جميعاً.


موعد مباراة الأهلي المقبلة

يواجه الأهلي نظيره بلاتينيوم يوم الحادي عشر من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

أخبار تهمك

لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

منذ حوالي 10 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاهلي PLUS بدون تقطيع NOW

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت "بث مباشر" zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط zam

منذ حوالي 10 ساعة

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 8 ساعات

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي اليوم live On Sport

منذ حوالي 8 ساعات

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر ليفربول اليوم Mohamed Salah بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر ahly LIVE رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر اليوم الاحد 5/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله للصًا حاول سرقته

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر بث مباشر «القناة المفتوحة» On SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:10 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

06:40 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

06:17 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

05:25 م

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

05:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status