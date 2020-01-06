خالد الجندي يحسم الجدل بشأن الزواج العرفي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الزواج العرفي يعرض الشرف للخطر، متاباعًا: "الزواج العرفي يعرض شرف الفتاة للخطر، وهذا غير جائز شرعًا".



وشدد "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، على أن الزواج العرفي باطل، وفاسد، وزنا، ولا يجوز، ومتابعًا: "أي شيخ يقول الزواج العرفي جائز فهو بيخدعكم وبيعرضكم للخطر".



وأوضح أنه لا يمكن تعريض شرف الفتاة للإنكار والتجاحد، معلقًا: "ممكن زوج الفتاة يسافر أو يختفي أو ينكر وبذك تتعرض الفتاة للخطر"، مؤكدًا أن الزواج العرفي حرام شرعًا.

