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تصريحات صادمة لفتاة المنصورة في واقعة التحرش

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:51 ص
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الفتاة
الفتاة
أمنية فوزي
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كشفت زهرة، ضحية حادث تحرش المنصورة، عن حقيقة تبرؤ أهلها منها بسبب الواقعة، مؤكدة أنها مجرد شائعات، وأن والدها لم يتبرأ منها.

وأضافت أن "والدي قال إن بنتي غلطانة علشان لبست لبس مش شبه لبسنا، ولكن لم يتبرأ مني".

وتابعت "زهرة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنها في كلية هندسة جامعة السلام، وأن الفتاة الأخرى التي تعرضت معها للتحرش في كلية تربية رياضية جامعة المنصورة.

ولفتت إلى أنها تستأجر شقة مع الفتاة الأخرى في المنصورة، بسبب الدراسة، متابعة: "كنا خارجين مع صحابنا وقرايبهم رايحين ناكل في مكان، وماحدش عرف ينقذنا، كنا ماشيين وفجأة لقيت نفسي عمالة أتشد، وفضلت أصرخ"، معلقة: "الشرطة مش ساكتة، وواقفين معانا، ولن نتنازل عن حقنا على الإطلاق".

وأوضحت أن الـ7 الذين تم ضبطهم في واقعة التحرش، الذين حصلوا على إخلاء سبيل، لم يفرج عنهم، وتم سماع أقوالهم في النيابة بالأمس، متابعة: "لم نتعرض لأي مضايقات بسبب كلامنا في الإعلام".

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