ترتيب هدافي الدوري الاسباني بعد نهاية الجولة 19







انتهت الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز حيث حقق نادي ريال مدريد فوزا خارج ارضه علي خيتافي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ بينما تعادل نادي برشلونة خارج ارضه امام نظيره نادي إسبانيول بنتيجة 2 / 2 وحقق نادي اتلتيكو مدريد فوزا علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة هدفين مقابل هدف.







وتعادل نادي إشبيلية أمام نظيره نادي اتلتيك بيلباو بنتيجة 1 / 1 وفاز نادي فالنسيا علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة هدف مقابل لاشئ علي حساب نظيره نادي ايبار.





وبهذه النتائج يحتل نادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز رفقة نادي برشلونة برصيد 40 نقطة ويأتي نادي اتلتيكو مدريد و نظيره نادي إشبيلية في المركز الثالث والرابع برصيد 35 نقطة وجاء نادي فالنسيا في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.