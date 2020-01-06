Advertisements
Advertisements
Advertisements

باحث يكشف سر توتر العلاقات بين عبدالمنعم أبوالفتوح وخيرت الشاطر (فيديو)

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:54 ص
Advertisements
عبدالمنعم أبوالفتوح
عبدالمنعم أبوالفتوح
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور أحمد الشوربجي، الباحث في شؤون الإسلام السياسي، إن صراعا محموما نشب بين عبدالمنعم أبوالفتوح وخيرت الشاطر.

وأضاف "الشوربجي"، خلال حواره مع الإعلامية أماني الخياط، ببرنامجها "الكبسولة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، أن خيرت الشاطر كان يمثل الرجل القوي داخل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، وعبدالمنعم أبوالفتوح كان يمثل دور الرجل الإصلاحي الذي يخدم على دور جماعة الإخوان.

وأشار إلى أن خيرت الشاطر وأبوالفتوح كانا يطمحان في تولي المرشد العام، لافتًا إلى أن محمد مرسي قفز داخل جماعة الإخوان المسلمين في غفلة من الزمن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عبدالمنعم أبوالفتوح خيرت الشاطر أخبار مصر

أخبار تهمك

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاهلي PLUS بدون تقطيع NOW

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر ليفربول اليوم Mohamed Salah بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر بث مباشر «القناة المفتوحة» On SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر ahly LIVE رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله للصًا حاول سرقته

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ حوالي 15 ساعة

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر اليوم الاحد 5/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت "بث مباشر" zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط zam

منذ حوالي 10 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي اليوم live On Sport

منذ حوالي 8 ساعات

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ حوالي 13 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

نشأت الديهي مهاجمًا عبد المنعم أبو الفتوح: كاذب ومخادع

"الخرباوي" يكشف سبب إطاحة خيرت الشاطر بعبدالمنعم أبو الفتوح من مكتب الإرشاد

باحث: مرشد الإخوان حذر من طموح خيرت الشاطر

باحث: مصطفى مشهور كتب إقرارا بدمه تبرأ فيه من الإخوان

تسريب جديد لخيرات الشاطر: سنضحي بأي شيء من أجل هذا الأمر (فيديو)

باحث يكشف دور جماعة الإخوان في بناء سد النهضة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:10 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

06:40 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

06:17 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

05:25 م

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

05:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status