باحث يكشف سر توتر العلاقات بين عبدالمنعم أبوالفتوح وخيرت الشاطر (فيديو)

قال الدكتور أحمد الشوربجي، الباحث في شؤون الإسلام السياسي، إن صراعا محموما نشب بين عبدالمنعم أبوالفتوح وخيرت الشاطر.



وأضاف "الشوربجي"، خلال حواره مع الإعلامية أماني الخياط، ببرنامجها "الكبسولة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، أن خيرت الشاطر كان يمثل الرجل القوي داخل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، وعبدالمنعم أبوالفتوح كان يمثل دور الرجل الإصلاحي الذي يخدم على دور جماعة الإخوان.



وأشار إلى أن خيرت الشاطر وأبوالفتوح كانا يطمحان في تولي المرشد العام، لافتًا إلى أن محمد مرسي قفز داخل جماعة الإخوان المسلمين في غفلة من الزمن.

