Advertisements
Advertisements
Advertisements

إصابة ضابط شرطة أثناء مطاردة مسجل خطر في الإسماعيلية

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:50 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر | محافظات
Advertisements
أصيب ضابط شرطة، بعدة إصابات متفرقة بالجسد، إثر اصطدام سيارة به، وذلك أثناء مطاردته أحد المسجلين خطر بعد قيامه بخطف حقيبة يد من إحدى السيدات.

تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقيه بلاغا بإصابة النقيب أحمد جودة دروس، معاون مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، بعدة إصابات متفرقة بالجسد، وذلك أثناء تفقده الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث شاهد مسجل خطر مستقلا دراجة بخارية بدون لوحات معدنية أقدم على خطف حقيبة يد من إحدى السيدات بمنطقة الشارع التجاري حي الشيخ زايد دائرة القسم.

وعلى الفور قام الضابط بمطاردته وبرفقته القوة الأمنية، وعندما تم تضيق الخناق على المسجل توقف في وسط الطريق، وعند نزول الضابط من سيارة الشرطة مسرعا فوجئ بسيارة أجرة تصدمه محدثة إصابته.

وتم نقل الضابط المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج للازم، وتم التحفظ على السائق والسيارة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسجل خطر إصابة ضابط أخبار مصر

أخبار تهمك

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ حوالي 15 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ حوالي 22 ساعة

لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله للصًا حاول سرقته

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر اليوم الاحد 5/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر ليفربول اليوم Mohamed Salah بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي اليوم live On Sport

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت "بث مباشر" zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط zam

منذ حوالي 10 ساعة

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاهلي PLUS بدون تقطيع NOW

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر ahly LIVE رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر بث مباشر «القناة المفتوحة» On SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

إصابة شخصين في حادث تصادم بالإسماعيلية

إصابة 4 أشخاص في حادثين مختلفين بالإسماعيلية

حادثين بشعين لدراجات بخارية وإصابات خطيرة في الإسماعيلية

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:10 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

06:40 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

06:17 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

05:25 م

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

05:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status