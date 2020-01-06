إصابة ضابط شرطة أثناء مطاردة مسجل خطر في الإسماعيلية

أصيب ضابط شرطة، بعدة إصابات متفرقة بالجسد، إثر اصطدام سيارة به، وذلك أثناء مطاردته أحد المسجلين خطر بعد قيامه بخطف حقيبة يد من إحدى السيدات.



تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقيه بلاغا بإصابة النقيب أحمد جودة دروس، معاون مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، بعدة إصابات متفرقة بالجسد، وذلك أثناء تفقده الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث شاهد مسجل خطر مستقلا دراجة بخارية بدون لوحات معدنية أقدم على خطف حقيبة يد من إحدى السيدات بمنطقة الشارع التجاري حي الشيخ زايد دائرة القسم.



وعلى الفور قام الضابط بمطاردته وبرفقته القوة الأمنية، وعندما تم تضيق الخناق على المسجل توقف في وسط الطريق، وعند نزول الضابط من سيارة الشرطة مسرعا فوجئ بسيارة أجرة تصدمه محدثة إصابته.



وتم نقل الضابط المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج للازم، وتم التحفظ على السائق والسيارة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.

