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ألمانيا وفرنسا يدعوان إيران للتراجع عن إجراءات خرق الاتفاق النووي

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:07 ص
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بوابة الفجر
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دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إيران إلى التراجع عن الإجراءات التي تخرق الاتفاق النووي.


وأعربت ألمانيا وفرنسا عن قلقهما من الدور السلبي الذي تلعبه إيران في المنطقة، خصوصا الدور الذي يلعبه فيلق القدس.


يأتي ذلك على خلفية التصعيد بين أمريكا وإيران عقب اغتيال الولايات المتحدة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس في العراق.


يذكر أن آلاف في مدينة الأهواز الإيرانية، تدفقوا في ساعة مبكرة من صباح الأحد، لاستلام رفات القائد العسكري قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية بطائرة دون طيار في بغداد الأسبوع الماضي.


 

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الكلمات المفتاحية

قاسم سليماني فرنسا اغتيال سليماني أمريكا

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