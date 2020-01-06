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مدير أعمال نانسي عجرم يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة اقتحام منزلها

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:43 ص
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نانسي عجرم
نانسي عجرم
أمنية فوزي
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كشف جيجي لامار، مدير أعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تفاصيل اقتحام منزلها بدافع السرقة، قائلًا إن الحادث كان بدافع السرقة، لافتًا إلى أن الفيديو الذي بث عبر كاميرات المراقبة كشف سبب الهجوم.

وأوضح "لامار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن إطلاق الرصاص كان سببًا في إصابة نانسي عجرم بسبب كسر الزجاج وتناثر الشظايا، لافتًا إلى أن زوج الفنانة لم يبدأ بالهجوم على السارق وأعطاه المال، وطلب منه أن ينزل السلاح، قائلًا: " تكرم عينك نزل سلاحك"، ولكنه أصر على موقفه؛ لأنه يريد المجوهرات، معلقًا: "أي أب مكانه هيعمل نفس إللي عمله".

وأضاف أن نانسي عجرم بخير، وزوجها قيد التحقيقات، وسبب تأخر عودته للمنزل بسبب عطلة الأعياد ومن المتوقع عودته غدًا بعد استكمال التحقيقات، مؤكدًا أنه الزوج كان في حالة دفاع عن النفس، ومن المتوقع الإفراج عنه.

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