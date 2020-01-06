أستاذ طب نفسي يكشف مفاجأة عن حركة يد الهارب محمد ناصر

كشف الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، إن حركة يد الهارب محمد ناصر خلال برامجه ووضعها على أنه دليلا كاذب، ويقول كلام ليس مقتنع به، أن مهاجمته لمصر سببها الرغبة في الحصول على المال.





وأشار "فرويز"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن قرار محمد ناصر بالسفر كان متعجلا فيه، وتورط بتواجده في تركيا بسبب المقابل المادي، منوها بأن محمد ناصر يحارب مصر بسبب المال، وليس لعقيدة أو فكر بداخله.





وأضاف أستاذ الطب النفسي، أن الهارب محمد ناصر ليس إخوانيا، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان لا تضم أحد إليها أكبر من 15 عاما، حيث أنهم هم من يستقطبون عناصرهم، ولهذا يفضلون الأطفال ويربوهم داخل الجماعة.



