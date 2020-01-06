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ليفربول ضد إيفرتون.. يورجن كلوب يعبر عن فخره بلاعبه الشباب

الإثنين 06/يناير/2020 - 12:47 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن فخره بلاعبه الشباب بعد فوز ليفربول ضد إيفرتون بنتيجة هدف مقابل لاشئ والصعود رسميا لدور ال32 من بطولة كأس الاتحاد الانجليزي.



تصريحات يورجن كلوب بعد فوز ليفربول ضد إيفرتون:

قال مدرب ليفربول:" بدأنا المباراة بلاعبان فقط من الذين لعبوا المباراة الماضية أصيب أحدهما، هذا هو الوضع الذي نمر به لهذا السبب يجري المدربون الكثير من التبديلات، لا علاقة ببطولات الكأس بالأمر ولكن التوقيت هو المشكلة فيما عدا ذلك سار كل شيء بشكل مثالي أداء رائع للغاية من فريق لا يمتلك أغلب عناصر الكثير من الخبرات. بالنسبة للعديد من اللاعبين، فكانت هذه هي المباراة الأولى لهم أمام هذا الحشد من الجماهير وأمام هذه الجماهير. أحببت كل دقيقة من المباراةكانت المباراة مفتوحة في الشوط الأول بعض الشيء، ولكن حظينا بعدة لحظات جيدة من حيث الجوانب الدفاعية والتمركز والضغط أيضًا".



وأضاف كلوب بعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون: سجلنا هدفًا وسيطرنا على معظم فترات المباراة أحببت كل أداء فردي لجميع اللاعبين شعر ملنر ببعض الآلام العضلية وسنعرف المزيد عن حالته بمرور الوقت مينامينو كان ممتازًا ومذهلًا، تمامًا اللاعب الذي تعاقدنا معه. لعب أولى مبارياته مع فريق لا يعرفه بعد، وخاض معه حصتين تدريبتين ويظهر هذا الفهم لخطة اللعب ولطريقتنا ولمهاراته الكروية لم يكن مينامينو مرهقًا، أردنا فقط الدفع بتشامبرلين في المباراة".



واختتم المدرب الألماني تصريحاته قائلا:"هدف كرتس كان مذهلًا، كان استثنائيًا. الولد بالفعل لاعب مذهل ولكنني لا أفهم لماذا لا تتحدثون عن ويليامز والعروسي وتشيريفيا هل يجب أن يسجلوا أهدافًا لنتحدث عنهم نيكو ويليامز يعلب منذ 4 أشهر أننا نرى ما يحمله من قدرات أكثر مما يرى بنفسه طوال عمره. بيدرو تشيريفيا، يا له من لاعب، تحكم بالمباراة مع لالانا، الإيقاع، التمرير الرائع والتحولات، أحببت الأداء كثيرًا الأجواء الجماهيرية كانت رائعة. ولا نأخذ ما يقدمونه لنا كشيء مضمون دون تقديره على الإطلاق. أورد بمقابلة البعض لسؤالهم عن تشكيلنا ومقدار احترامنا لبطولة الكأس".
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