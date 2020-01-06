العثور على قطع آثرية أثناء حفر مشروع الصرف الصحي بميت غمر (صور)

عثر الأهالي بقرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية، على بعض الأحجار والآثار الفرعونية أثناء حفر شبكة الصرف الصحى بالقرية.



تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية، يفيد بعثور أهالى قرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر على أحجار فرعونية أثناء الحفر لمشروع الصرف الصحى.



وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد فريد رئيس مباحث مركز شرطة ميت غمر للمكان، وبالفحص تبين وجود أحجار فرعونية مدون عليها نقوش فرعونية ويشتبه فى أثريتها.



وتم إيقاف الحفر ووضع الحراسة اللآزمة على المكان وإخطار هيئة الآثار لفحص الأحجار والمنطقة.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 335 لسنة 2020 إدارى مركز شرطة ميت غمر، وجارى العرض على النيابة العامة.

