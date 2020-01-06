Advertisements
Advertisements
Advertisements

العثور على قطع آثرية أثناء حفر مشروع الصرف الصحي بميت غمر (صور)

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:45 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
عثر الأهالي بقرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية، على بعض الأحجار والآثار الفرعونية أثناء حفر شبكة الصرف الصحى بالقرية.

تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية، يفيد بعثور أهالى قرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر على أحجار فرعونية أثناء الحفر لمشروع الصرف الصحى.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد فريد رئيس مباحث مركز شرطة ميت غمر للمكان، وبالفحص تبين وجود أحجار فرعونية مدون عليها نقوش فرعونية ويشتبه فى أثريتها.

وتم إيقاف الحفر ووضع الحراسة اللآزمة على المكان وإخطار هيئة الآثار لفحص الأحجار والمنطقة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 335 لسنة 2020 إدارى مركز شرطة ميت غمر، وجارى العرض على النيابة العامة.
العثور على قطع آثرية أثناء حفر مشروع الصرف الصحي بميت غمر (صور)
العثور على قطع آثرية أثناء حفر مشروع الصرف الصحي بميت غمر (صور)
العثور على قطع آثرية أثناء حفر مشروع الصرف الصحي بميت غمر (صور)
العثور على قطع آثرية أثناء حفر مشروع الصرف الصحي بميت غمر (صور)
العثور على قطع آثرية أثناء حفر مشروع الصرف الصحي بميت غمر (صور)
العثور على قطع آثرية أثناء حفر مشروع الصرف الصحي بميت غمر (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميت غمر الداخلية أخبار مصر أثار

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله للصًا حاول سرقته

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر ليفربول اليوم Mohamed Salah بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 11 ساعة

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت "بث مباشر" zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط zam

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي اليوم live On Sport

منذ حوالي 11 ساعة

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ يوم

مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر اليوم الاحد 5/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر ahly LIVE رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر بث مباشر «القناة المفتوحة» On SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 10 ساعة

لايف ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر اون سبورت يويتوب KORA LIVE رابط ماتش الزمالك "كورة لايف"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ حوالي 18 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

إصابة 3 بكسور في حادث تصادم بميت غمر

"عربية مركونة و11 قطعة أثرية".. تفاصيل القبض على صاحب معرض سيارات في الهرم

بـ"رتبة نقيب".. تفاصيل جديدة بشأن الضابط الموقوف عن العمل بالعجوزة

خلال حملات بالمنطقة الأثرية بالهرم.. ضبط 22 قضية جنائية

السيطرة على حريق في حظيرة مواشي بميت غمر

مصرع أمين شرطة وخفير نظامي بميت غمر

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:10 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

06:40 م

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

06:17 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

05:25 م

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

02:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status