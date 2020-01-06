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عمرو أديب عن زيادة عدد السيارات: "الناس جابت الفلوس منين"

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:08 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن مركز بصيرة أجرى تحليلا للوضع في مصر خلال آخر 10 سنوات، وتبين أن مصر زادت خلال تلك الفترة 22 مليون نسمة، وارتفع عدد الأطفال الأقل من 5 سنوات إلى 13 مليون بعد أن كان 8 مليون، معقبا: "بنزيد دولة زيادة".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن الحاصلين على المؤهل الجامعي زادوا الضعف خلال 10 سنوات، كما زادت أعداد السيارات في مصر بنحو 75% خلال تلك الفترة، معلقا: "الناس دي جابت الفلوس منين".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "شوفوا المؤشرات دي، واعرفوا البلد كانت شايلة أد إيه، العشرية دي كانت صعبة".
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عمرو أديب

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