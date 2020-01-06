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بيان مهم.. الأرصاد تحذر من عواصف وأمطار غزيرة بداية من اليوم

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:22 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 6 يناير 2020 إلى يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020، في بيان نشرته، على صفحتها الرسمية.

ونص البيان، على أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 6 يناير 2020 وحتى يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق الصحراوية والمكشوفة مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس، وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأضاف البيان، أن هناك فرصة لـ سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، كما تمتد متوسطة الشدة إلى مناطق من الوجه البحري يوم الثلاثاء، وتمتد حتى يوم الأربعاء إلى سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3 لـ4 درجات مئوية، والطقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، يصل لحد الصقيع في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن القاهرة الكبرى، قالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، ويزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس يصاحب ذلك حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار، قد تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة اعتبارًا من الأربعاء 6 يناير 2020.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.
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