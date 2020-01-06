مدافع تشيلسي يدخل دائرة إهتمامات برشلونة







ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي برشلونة الإسباني يرصد ضم قلب دفاع فريق تشيلسي الإنجليزي ومنتخب الدانمارك أندرياس كريستنسين في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.





وأفادت صحيفة ميرور البريطانية، أن النادي الكتالوني يريد إستغلال وضعية كريستنسين مع البلوز، بعد أن أصبح خياراً رابعاً في تشكيلة المدرب فرانك لامبارد، لحساب الثلاثي كورت زوما وأنتوني روديجير وفيكايو توموري.





ويسعى النادي الكتالوني لترميم دفاعاته، في ظل تقدم جيرارد بيكيه في العمر، والإصابات المتتالية للفرنسي صامويل أومتيتي.





من جهة أخرى، ربطت التقارير أيضاً، تفاوض برشلونة مع الظهير الأيمن الألماني الدولي جوشوا كيميتش، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني.





ويسعى برشلونة لضم ظهير أيمن جديد، كي يكون بديلاً للبرتغالي نيلسون سيميدو، المرشح لمغادرة الفريق سواء في الميركاتو الشتوي الحالي، أو فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.