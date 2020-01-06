نبأ سار لريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا في السوبر الإسباني

أفادت وسائل الإعلام الإسبانية أن فالنسيا تعرض لضربة قوية وذلك قبل مواجهة ريال مدريد يوم 8 يناير المقبل وذلك في مباراة الدور قبل النهائي في بطولة كأس السوبر الإسباني والتي ستقام في السعودية.



وكتب فالنسيا الإسباني على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" رودريجو مورينو يعاني من التواء في ركبته اليمنى. في انتظار تطور حالته".







وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه من الصعب أن يلحق رودريجو وهو من أهم الأسماء في هجوم الخفافيش هذه المواجهة المهمة بالنسبة لفريقه.



