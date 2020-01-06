أحمد موسى: لن يكون هناك إقصاء لأحد في الإعلام





كشف الإعلامي أحمد موسى، معلومات جديد حول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، مع وزير الدولة لشئون الإعلام، الدكتور أسامة هيكل بشأن خريطة الإعلام الفترة المقبلة.وقال "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البد"، مساء الأحد إن الإعلام سيشهد تطورا نوعيا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك مصادر، أكدت أن الرئيس السيسي، قال إنه لن يكون هناك إقصاء لأحد، كما أكد على مبدأ تنوع الآراء.وتابع أن "الرئيس السيسي أكد أهمية دور الإعلام القومي والخاص في تشكيل وعي الرأي العام بمصر، وأنه سيكون هناك تنسيقا بين وزير الدولة لشئون الإعلام والهيئات الإعلامية والصحفية الثلاثة".ونوه بأن الرئيس السيسي، أكد أن المرحلة المقبلة، ستشهد آراء متنوعة في الإعلام، وتعدد الأصوات بمصداقية ومهنية وموضوعية، وأن أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلان، قدم للرئيس السيسي، رؤية شاملة لتطوير الإعلام، والرئيس وافق على ما تقدم به.