خبير إعلامي: القيادة السياسية تسعى لتوسيع هامش الحريات

قال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن هناك إشارة واضحة صدرت من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز الانفتاح الإعلامي، وفتح المجال أمام مختلف الآراء، والرأي والرأي الآخر، لافتَا إلى أن هناك محاولة من القيادة السياسية لتوسيع هامش الحريات في مصر، وهذا تغير مهم ومفصلي.



وتابع "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، أن صلاحيات وزير الدولة للإعلام ستكون ذات طابع استراتيجي، بينما الدستور لا يوفر له هذه الصلاحيات، وهذا قد يؤدي إلى ارتباك لحين تعديل الدستور.



ولفت إلى أن اليوم شهد إنهاء حجب بعد المواقع الإلكترونية الخبرية بعضها مواقع تمثل مصالح غربية كبرى، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في أطار تطلع الرئيس لإعلام يعرض كافة الاتجاهات.

