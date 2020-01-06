تركي آل الشيخ يُذكر زيدان بالماضي الأليم (فيديو)

داعب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال مقابلته في منزله زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني ، وذكره بلقطة النطحة الشهيرة في مباراة فرنسا وإيطاليا، والتي قام بها مدرب ريال مدريد بصدر مدافع منتخب إيطاليا ماركو ماتيراتزي، في نهائي كأس العالم 2006.

وقام آل الشيخ، بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على "تويتر"، وهو يقوم بنطح زيدان في صدره، لتذكرته باللقطة الشهيرة التي لن تمحى من تاريخ كرة القدم، كونها كانت بمثابة النهاية الحزينة لزيدان في مسيرته، بعد تعرضه لعقوبة الطرد وخسارة فرنسا لقب المونديال بركلات الترجيح.













وقام آل الشيخ بعمل إشارة إلى ماركو ماتيرازي، في حسابه على ”تويتر".





وكان آل الشيخ قد أعلن خلال الساعات الماضية، عن مفاجأة قوية لمتابعيه، قبل أن يقوم بنشر صور تجمعه بمدرب الريال وأسطورة كرة القدم زيدان.



