أستاذ طب نفسي: حركة يد الهارب محمد ناصر دليلا على كذبه (فيديو)



وأشار "فرويز"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن قرار محمد ناصر بالسفر كان متعجلا فيه، وتورط بتواجده في تركيا بسبب المقابل المادي، منوها بأن محمد ناصر يحارب مصر بسبب المال، وليس لعقيدة أو فكر بداخله.



وكشف أستاذ الطب النفسي، أن حركة يد محمد ناصر التي تلازمه على الهواء دليلا على أنه يكذب، وأنه يقول كلام غير مقتنع به، وأن مهاجمته لمصر سببها فقط التكسب المادي.



قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، إن الهارب محمد ناصر ليس إخوانيا، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان لا تضم أحد إليها أكبر من 15 عامًا، حيث أنهم هم من يستقطبون عناصرهم، ولهذا يفضلون الأطفال ويربوهم داخل الجماعة.