هل تؤدي الأزمة الليبية إلى حرب بين مصر وتركيا.. خبير يُجيب

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن اتفاقية الصخيرات التي جاءت بفايز السراج رئيس حكومة الوفاق، اشترطت أن لا يتخذ رئيس الوزراء قرارًا منفردًا دون موافقة البرلمان.





ولفت "فرج"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، إلى أن ميركل تحدثت شخصيًا مع الرئيس السيسي لدعوته لمؤتمرات برلين حول الأزمة الليبية.





وأضاف الخبير الاستراتيجي، أن أردوغان أرسل 70 مدرعة وطائرة مسيرة لفايز السراج، رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية، رغم وجود قرار دولي بحظر إرسال أسلحة لليبيا.





وشدد اللواء سمير فرج، على أن الأزمة الليبية لن تصل للحرب بين مصر وتركيا.



