أستاذ علوم سياسية: لابد من تفعيل اتفاقية غاز المتوسط الفترة المقبلة



وقال "فهمي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، مساء الأحد، إنه يجب بناء تحالف تحت مسمى "منطقة شرق المتوسط"، ويكون تحالف استراتيجي وأمني وعسكري.



ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن أحد أسباب دخول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا أنه يريد أن يكون له دور في إقليم شرق المتوسط، معلقا: "ما قام به أردوغان في سوريا بلطجة ولم يعترف بالمجتمع الدولي".







أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على ضرورة تفعيل اتفاقية غاز المتوسط الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن القاهرة مقر منتدى غاز المتوسط.