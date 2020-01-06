Advertisements
أبرز أخبار الحوادث يوم الأحد 6 يناير 2020
الإثنين 06/يناير/2020 - 12:33 ص
Advertisements
إيمان عبد العاطي
Advertisements
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:-
إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو
أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو، وجار رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
إحباط تهريب سبائك ذهبية بمنفذ أرقين جنوب أسوان
تمكن رجال الجمارك بمنفذ أرقين جنوب أسوان من إحباط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية.
"المفوضين" توصي بإلغاء حكم رسوب طلاب الغش الجماعي بكفر الشيخ
أوصت هيئة المفوضين بالدائرة السادسة تعليم، بالمحكمة الإدارية العليا، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات بعض الطلاب في امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو
أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور 26 يوليو، وجار رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
إحباط تهريب سبائك ذهبية بمنفذ أرقين جنوب أسوان
تمكن رجال الجمارك بمنفذ أرقين جنوب أسوان من إحباط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية.
"المفوضين" توصي بإلغاء حكم رسوب طلاب الغش الجماعي بكفر الشيخ
أوصت هيئة المفوضين بالدائرة السادسة تعليم، بالمحكمة الإدارية العليا، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ في قضية الغش الجماعي بمدرسة محمد لطفي العشري بمدينة بيلا، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات بعض الطلاب في امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
Advertisements