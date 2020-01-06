خاص - "الفجر الفني" يكشف تفاصيل خضوع سارة نخلة لعملية جراحية





يشار إلى أن "يوم وليلة"، بطولة خالد النبوى، خالد سرحان، درة، محمد عادل، حنان مطاوع، حمزة العيلي، محمد جمعة، شادى أسعد، ومن تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافى وشركة الريماس للإنتاج الفني، وتدور أحداث الفيلم فى يوم وليلة بحي السيدة زينب أشهر الأحياء الشعبية فى مصر.



والجدير بالذكر، أن الفيلم شارك فى الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى فى المغرب فى أكتوبر الماضى، وحصلت حنان مطاوع على جائزة تقديرية، كما تم اختيار الفيلم من قبل إدارة مهرجان "مالمو" للسينما العربية للمشاركة فى فعاليات الدورة التاسعة بعد أن تم تنظيم العرض العالمى الأول للفيلم فى حفل ختام المهرجان.













حضرت الفنانة سارة نخلة، منذ قليل العرض الخاص لفيلم "يوم وليلة" بطولة النجم خالد النبوي وكوكبة أخرى من النجوم.وعلم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة أن سارة نخلة، ستخضع غدًا لعملية جراحية لاستئصال المرارة غدًا الإثنين.