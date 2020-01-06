أستاذ علوم سياسية: اغتيال قاسم سليماني للتغطية على التواجد التركي بليبيا

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن ضرب الولايات المتحدة للقيادي الإيراني قاسم سليماني للتغطية على التواجد التركي في ليبيا، موضحًا أنه منذ عدة أشهر أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصال مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات الليبية، وكان من المتوقع أن يكون هناك موقف أمريكي داعم له ولكن الإدارة الأمريكية تراجعت.



وأضاف "فهمي"، خلال حواره ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، مساء الأحد، أن أمريكا وقفت في مجلس الأمن لحظر السلاح على الجيش الليبي.



وأشار إلى أن تركيا لن تستطيع إرسال آلاف من عناصر جيشها، وتعتمد على التنظيمات الإرهابية التي جاءت من سوريا، متابعا: "الأتراك لم يختبروا في معارك عسكرية منذ سنوات طويلة وبالتالي هناك تهويل من قدراتهم".

