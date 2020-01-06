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تفاصيل سقوط عصابة "الصعيدي وبنده وخردة" في الإسماعيلية

الإثنين 06/يناير/2020 - 06:12 ص
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بوابة الفجر
الفجر | محافظات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من كشف ملابسات لغز سرقة مبالغ مالية من صاحب شركة شحن بضائع بالإكراه بالقنطرة غرب تحت تهديد السلاح، وإلقاء القبض على التشكيل العصابي مرتكب الواقعة والمكون من خمسة عاطلين مسجلين.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد ياسر ياسين مأمور مركز شرطة القنطرة غرب، بتلقيه بلاغا من المدعو "السيد.ع. أ" صاحب شركة شحن بضائع بالقنطرة غرب، مقيم بالمحلي الكبرى – غربية، جاء فيه بأنه حال قيامه بمباشرة أعماله بداخل الشركة وتسليم مبالغ نقدية لبعض التجار فوجیء بقيام ملثمين بالدخول إلى الشركة وبحوزتهم أسلحة نارية وإطلاق أعيرة نارية من الطبنجة وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، ولاذوا بالفرار بسيارة ماركة جيلي أم جرند فيراني اللون كانت بانتظارهم.

وعلي الفور تم تشكيل فريق برئاسة العميد عصام عطوان مدير مباحث الإسماعيلية، ضم العقيد ياسر عبدالرحيم رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد محمد ثروت رئيس مباحث القنطرة غرب، ومعاونيه، وبالفحص عثر على ۳ فوارغ لطبنجة صوت بمكان الواقعة وتم التحفظ عليهم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد.س. أ" 35 عامًا وشهرته الصعيدي، مطلوب ضبطه في عدد من القضايا، ولمروره بضائقة مالية ولعلمه بأن المجنى عليه يقوم بإحضار مبالغ مالية إلى مقر الشركة وتسليمها لعملائه فقد اشترك لتنفيذ الواقعة مع كلا من "عماد محمد.س" 30 عامًا وشهرته بنده والسابق اتهامه في ۲ قضية بتهم شروع في قتل، مخدرات، و"أحمد.ح.س" 26 عامًا وشهرته خردة، و"إبراهيم.أ.ع" 24 عامًا سبق اتهامه في 13 قضية، و"مصطفى.ع.م" عاطل، سبق اتهامه في 9 قضايا.

وتم ضبطهم جميعا وبحوزة المتهم الثاني بندقية خرطوش شوت جن عبار ۱۲ مم، و4 طلقات من ذات العيار، ومبلغ مالى 45 ألف جنيه، والسيارة المستخدمة بالواقعة، والمتهم الثالث وبحوزته طبنجة صوت ومبلغ مالی 40 ألف جنيه.

 وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليا بارتكابهم الواقعة بتحريض من المتهم الأول وبالاشتراك مع الآخرين، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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