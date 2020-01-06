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وزير الري الأسبق يكشف آخر مستجدات أزمة سد النهضة (فيديو)

الإثنين 06/يناير/2020 - 12:29 ص
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سد النهضة
سد النهضة
داليا الحسين
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علق الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، على الجولة الرابعة لمفاوضات سد النهضة، المقرر عقدها في العاصمة الأثيوبية "أديس أبابا" يوم الخميس المقبل، قائلًا: "ما أعلن عن المفاوضات حتى الآن قليل؛ لأن الهدف الإعلان عن النتائج يوم 14 يناير في واشنطن".

وقال "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، مساء الأحد، إن هناك تجاوب كبير بين مصر وأثيوبيا والسودان في هذا الشأن وظهرت تصريحات إيجابية من المسئولين، لافتًا إلى أن عملية التفاوض تستهدف كل دولة لتحقيق مكاسب.

وأضاف: "مصر تحاول تأمين الوطن والشعب المصري من حصول جفاف يؤدي إلى مجاعات يؤثر على الأمن القومي"، منوهًا إلى أن بلادنا تريد التأكيد على كم المياه الذي ستحصل عليه لحين الانتهاء من ملئ سد النهضة.

وأوضح أن مصر حريصة على الحصول على 40 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق سنويًا، باعتباره متوسط إيراد النيل الأزرق أثناء فترات ملئ السد، بالإضافة إلى حصتها في نهر النيل الأبيض ونهر عطبره لتغطية الاحتياجات الأساسية لمصر والسودان فضلًا عن وضع اعتبار لسنوات الجفاف بمعنى أنه في سنوات الجفاف لا يتم تخزين مياه في السد.
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الكلمات المفتاحية

مفاوضات سد النهضة سد النهضة توك شو اخبار مصر

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