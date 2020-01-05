موعد مباراة إنتر ميلان ونابولي اليوم في الدوري الإيطالي| مشاهدة مباراة إنتر ضد نابولي بث مباشر Watch Live

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية يوم الإثنين 6 يناير 2020 إلى استاد سان باولو معقل فريق نابولي الإيطالي في العاشرة إلا ربع مساءً لمتابعة مباراة نابولي وإنتر ميلان في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي .







* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة نابولي وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sport 4 HD.





كورة اون لاين مشاهدة مباراة نابولي وإنتر ميلان بث مباشر، حيث يحتل إنتر ميلان المركز الأول برصيد 42 نقطة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 3 مباراة وخسر مباراة واحدة. بينما يحتل نابولي المركز الثامن برصيد 24 نقطة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 6 مباريات.





* التشكيل المتوقع :

- تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة نابولي :-

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: جودين - دى فريج - سكرينيار

خط الوسط: دى امبروزو - فيتشينو - بوليتانو - فاليرو - بروزوفيتش

خط الهجوم: لوكاكو - لاوتارو مارتينيز





- تشكيل نابولي المتوقع لمواجهة إنتر ميلان :

حراسة المرمى : أليكس ميريت

خط الدفاع : جيوفاني دي لورينزو – كوليبالي – هيساي – مانولاس

خط الوسط : إلماس – لوريرو – أمين يونس

خط الهجوم : فابيان – لوزانو – ميرتينز.