Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة إنتر ميلان ونابولي اليوم في الدوري الإيطالي| مشاهدة مباراة إنتر ضد نابولي بث مباشر Watch Live

الأحد 05/يناير/2020 - 11:49 م
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية يوم الإثنين 6 يناير 2020 إلى استاد سان باولو معقل فريق نابولي الإيطالي في العاشرة إلا ربع مساءً لمتابعة مباراة نابولي وإنتر ميلان في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.


* موعد المباراة والقناة الناقلة :
تنطلق مباراة نابولي وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sport 4 HD.


كورة اون لاين مشاهدة مباراة نابولي وإنتر ميلان بث مباشر، حيث يحتل إنتر ميلان المركز الأول برصيد 42 نقطة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 3 مباراة وخسر مباراة واحدة. بينما يحتل نابولي المركز الثامن برصيد 24 نقطة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 6 مباريات.


* التشكيل المتوقع :
- تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة نابولي :-
حراسة المرمى: هاندانوفيتش
خط الدفاع: جودين - دى فريج - سكرينيار
خط الوسط: دى امبروزو - فيتشينو - بوليتانو - فاليرو - بروزوفيتش
خط الهجوم: لوكاكو - لاوتارو مارتينيز


- تشكيل نابولي المتوقع لمواجهة إنتر ميلان :
حراسة المرمى : أليكس ميريت
خط الدفاع : جيوفاني دي لورينزو – كوليبالي – هيساي – مانولاس
خط الوسط : إلماس – لوريرو – أمين يونس
خط الهجوم : فابيان – لوزانو – ميرتينز.


* القنوات الناقلة والبث المباشر :
البث مباشر مباراة نابولي ضد إنتر ميلان اليوم في الدوري الإيطالي، حيث تُذاع المباراة في العاشرة إلا ربع مساءً في اليوم الإثنين عبر شبكة قناة Bein Sport 4 HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة إنتر ميلان ضد نابولي على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات Bein Sport 4 HD.
Advertisements

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت "بث مباشر" zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وطنطا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش الزمالك رابط zam

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة مروان محسن

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الاهلي ونادي مصر بث مباشر «القناة المفتوحة» On SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله للصًا حاول سرقته

منذ حوالي 3 ساعات

«اونلاين» Liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLI

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر (قناة مفتوحة) تنقل مباراة الاهلي الآن رابط يلا شوت الاهلي Ahly

منذ حوالي 10 ساعات

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | رابط مباشر ليفربول اليوم Mohamed Salah بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر ahly LIVE رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي اليوم live On Sport

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي واف سي مصر بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاهلي PLUS بدون تقطيع NOW

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر اليوم الاحد 5/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:40 م

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي وإف سي مصر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة الأهلي واف سي مصر بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الأهلي NOW جول

06:17 م

عاجل.. محاولة سرقة فيلا نانسي عجرم ومقتل "الحرامي" على يد زوجها

12:10 م

عاجل.. قرار صادم من المحكمة بشأن زوج نانسي عجرم بعد قتله للصًا حاول سرقته

09:03 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

05:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status