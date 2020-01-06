وزير الخارجية الأسبق: العالم لم يواجه الإرهاب بشكل حاسم حتى الآن



وأشار "العرابي"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الإرهاب أصبح أسرع من الحكومات، خاصة وأن الحدود أصبحت لا تحمي أحد، مشددا على ضرورة أن يكون هناك نوبة صحيان لكافة الدول لمواجهة الإرهاب.



وأضاف أن الغرب لايزال يراوغ في مواجهة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، متوقعا أن الفترة من 2020 حتى 2030 ستكون سنوات الفوضى لو لم يكن هناك تنظيم بين الدول والحكومات.



قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن المجتمع الدولي لم يواجه الإرهاب بشكل حاسم منذ ظهوره، وأن كل ما كان يهم أمريكا هو التعامل مع داعش، وكان تعاملا بطيئا.