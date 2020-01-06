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الجيش الليبي: 20 مليون قطعة سلاح ستوجه ضد الاحتلال التركي

الإثنين 06/يناير/2020 - 06:55 ص
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن الجيش ليس لديه خيارا إلا مواجهة الاحتلال التركي، والعمل على استكمال مهمة تحرير ليبيا على أكمل وجه.

وتابع "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن الجيش الليبي لا يستطيع التراجع عن مواجهة الاحتلال التركي، لأن المعركة الآن أصبحت معركة شعب، مشيرًا إلى أن الجيش لم يجمع السلاح من المواطنين، وهناك ما يقرب من 20 مليون قطعة سلاح متواجدة مع الليبيين، وهم مستعدين للجهاد ضد الاحتلال الليبي.

ولفت إلى أن القوات المسلحة لن تتأخر عن القيام بواجبها، ولديها خبرة قتالية كبيرة في مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن هناك خطة مواجهة واضحة لمواجهة الاحتلال التركي.
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الكلمات المفتاحية

الاحتلال الليبي

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