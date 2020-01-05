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حصاد كأس الخليج 2019.. البحرين من الإنسحاب إلى الانتفاض

الأحد 05/يناير/2020 - 11:43 م
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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حصد المنتخب البحريني لقب كأس الخليج "خليجي 24"، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز أمام المنتخب السعودي بهدف نظيف.

البطولة أقيمت في الفترة مابين السادس والعشرين من شهر نوفمبر، إلى الثامن من شهر ديسمبر الماضي، على ثلاث ملاعب، وهم "استاد الجنوب، استاد عبدالله بن خليفة، استاد خليفة الدولي".

قسمت إلى مجموعتين، المجموعة الأولى مكونة من "العراق وقطر والإمارات واليمن"، والثانية ضمت كلا من، "السعودية والبحرين وعمان والكويت".

تأهل العراق وقطر من المجموعة الأولى إلى نصف النهائي، بينما صعد السعودية والبحرين من المجموعة الثانية، وأقيمت المباراة النهائية بين البحرين والسعودية.

صاحب اللقب هو أقل الفرق تحقيقاً للفوز في دور المجموعات، إذ أنه حقق فوز وحيد وتعادل في لقاء وخسر الآخر، واستطاع المنتخب العراقي أن يكون الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي خسارة في الدور ذاته.

سجل 45 هدف خلال البطولة كاملة، استحق المنتخب القطري أن يكون أقوى خط هجوم برصيد 11 هدف، بينما استطاع العراق أن يكون أقوى خط دفاع بعد أن استقبل 3 أهداف فقط.

أضعف خطي هجوم ودفاع كان من نصيب المنتخب العماني، بعد أن استقبلت شباكه 9 أهداف، ولم يستطع أن يسجل أي أهداف.

حصل الإماراتي علي مبخوت على جائزة هداف البطولة برصيد 5 أهداف، بينما حصد السعودي عبدالله عطيف جائزة أفضل لاعب، الذي خاض 4 لقاءات من أصل 5، وظهر بمستوى عالي.

اختار منظمو البطولة تميمة المسابقة على شكل محارة بداخلها لؤلؤة اسمها "صديفي"، ملونة بألوان العلم القطري، والتي تحتفي بماضي قطر متمثلاً في الحياة البحرية والبحث عن اللؤلؤ، وهي المهنة التي عرفها القطريون قديماً.

طرفا النهائي البحرين والسعودية، كانا قد انسحبا من المسابقة بسبب مقاطعة قطر، ولكن تراجعا عن قرارهما، في الثاني عشر من شهر نوفمبر.

جدير بالذكر أنه يعد هذا اللقب الأول في تاريخ البحرين، إذ أنه استطاع أن يصل إلى 4 مباريات نهائية سابقة، حصد منها المركز الثاني.
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