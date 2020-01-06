الإسكان: بدء التسجيل لحجز وحدات سكن مصر بالصعيد 2 فبراير (فيديو)



وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، مساء الأحد أن الوحدات السكنية بمساحات مختلفة من 105 متر إلى 115 مترا.



وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أن الوزارة طرحت الإسكان الاستثماري في محافظات دمياط وبورسعيد.

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن هناك مشروعات جديدة للإسكان في غرب قنا ومدينة نصر والمنيا الجديدة وغرب أسيوط تابعة لـ"سكن مصر"، لافتا إلى أنه سيتم التسجيل فيهم بداية من 2 فبراير.