موعد مباراة ميلان وسامبدوريا اليوم في الدوري الإيطالي.. بث مباشر الظهور الأول لـ "إبراهيموفيتش" watch ac milan

يستضيف ملعب جوزيبا ميزا مباراة قوية تجمع بين ميلان وسامبدوريا ضمن مباريات الجولة ال 18 من بطولة الدوري الإيطالي، فى لقاء سيقوده الحكم دافيدي ماسا، فى مباراة ينتظرها الجميع بسبب عودة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للروسينيري خلال فترة الإنتقالات الشت وية الحالية.





موعد مباراة ميلان وسامبدوريا بالدوري الإيطالي



يحل فريق سامبدوريا ضيف ثقيل على ميلان على ملعب جوزيبا ميزا فى مباراة منتظرة ستقام فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة ميلان وسامبدوريا بالدوري الإيطالي



يستضيف فريق ميلان نظيره سامبدوريا ضمن مباريات الجولة ال 18 من الكالتشيو الإيطالي فى مباراة ستقام فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي.





إبراهيموفيتش يزين قائمة ميلان أمام سامبدوريا