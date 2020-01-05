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موعد مباراة ميلان وسامبدوريا اليوم في الدوري الإيطالي.. بث مباشر الظهور الأول لـ "إبراهيموفيتش" watch ac milan

الأحد 05/يناير/2020 - 11:34 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف ملعب جوزيبا ميزا مباراة قوية تجمع بين ميلان وسامبدوريا ضمن مباريات الجولة ال 18 من بطولة الدوري الإيطالي، فى لقاء سيقوده الحكم دافيدي ماسا، فى مباراة ينتظرها الجميع بسبب عودة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للروسينيري خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.


موعد مباراة ميلان وسامبدوريا بالدوري الإيطالي

يحل فريق سامبدوريا ضيف ثقيل على ميلان على ملعب جوزيبا ميزا فى مباراة منتظرة ستقام فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة ميلان وسامبدوريا بالدوري الإيطالي

يستضيف فريق ميلان نظيره سامبدوريا ضمن مباريات الجولة ال 18 من الكالتشيو الإيطالي فى مباراة ستقام فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية والسادسه بتوقيت الإمارات والثالثة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي.


إبراهيموفيتش يزين قائمة ميلان أمام سامبدوريا


وجائت القائمة كالاتي :

في حراسة المرمي : جيجي دوناروما - انطونيو دوناروما - بيبي رينا

خط الدفاع : دافيدي كالابريا - كالدارا - كونتي - جابيا - ثيو هرنانديز - موساشيو - رومانيولي

خط الوسط :اسماعيل بن ناصر - بونافينتورا - بيريشياني - هاكان - كيسي - كرونيتش - باكيتا

خط الهجوم : زلاتان إبراهيموفيتش - صامويل كاستيخو - رافائيل لياو - دانييل مالديني - بياتيك - سوسو
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