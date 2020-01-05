4 لاعبين لفتوا الأنظار مع شبان قنا بالقسم الثاني



شهد انطلاق الموسم الكروي الجديد بالمجموعة الأولى لدوري القسم الثاني، في نسخته الجديد، تألق بعض لاعبي الفريق الأول بنادي الشبان المسلمين بقنا، والذين يعدوا من اسبابتألق الفريق القنائي واستمرار بالمنافسة على صدارة المجموعة الأولي، حتى نهاية الدور الأول.



ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" أبرز أربعة لاعبين تألقوا خلال الدور الأول، مع فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، صاحب المركز الرابع بجدول المجموعة الأولى، في أول ظهور له بدوري القسم الثاني بعد غياب لأكثر من خمس سنوات.

مدحت رمضان



يعد مدحت رمضان صانع لعب الفريق، والملقب بالقائد، أبرز لاعبي فريق نادي الشبان المسلمين بقنا، والذين تألقو خلال الدور الأول مع الفريق، لاسيما انه صاحب خبرة كبيرة، بمشاركته لأكثر من نادي قبل انضمامه لنادي الشبان المسلمين، منها نادي قوص، وشعب الأقصر، والمدينة المنورة، لينضم لصفوف الفريق القنائي ويحقق معهم انجاز الصعود لدورى القسم الثاني، بعد أن تألق معهم بالقسم الثالث، الذي أحرز خلاله أهداف، ابرزهم هدف الصعود أمام نادي بترول أسيوط، فضلا عن تألقه هذا الموسم وصناعته لجميع أهداف الفريق هذا الموسم.



أحمد الليثي



ويأتي في المرتبة الثانية، قلب دفاع الفريق احمد الليثى، صمام امان الفريق، الذي قدم مباريات رائعة خلال الدور الأول لدوري القسم الثاني، هذا الموسم، بمشاركته في جميع مباريات الفريق، وانضم الليثى لفريق الشبان المسلمين قادما من شعب الأقصر، الذي انضم اليه من نادي قنا، ليأتي تألقه مع الفريق القنائي، ويقدم مستوى اكثر من رائع أثنى عليه الجميع.



أحمد حمودي



ومن أبرز اللاعبين الذين تالقوا خلال الدور الأول مع فريق شبان قنا، هو اللاعب أحمد حمودي، لاعب وسط مدافع الفريق، الذي انضم للفريق القنائي الموسم الماضي، وحقق مع الفريق انجاز الصعود لدورى القسم الثاني، بعد أن تألق مع الفريق واحرز معه6 أهداف، ليشارك مع الفريق في جميع مباريات الدور الأول، ويقدم معه مباريات قوية، فضلا عن احراز هدف التعادل أمام فريق نادي المنيا، في ختام مباريات الدور الأول.



فلافيو



ويأتي احمد خلف الشهير ب"فلافيو" ذلك اللاعب الشاب، الذي استطاع تسجيل اسمه وسط قائمة الأفضل خلال منافسات الدور الأول، بتقديم مباريات اكثر من رائعة، يلعب فلافيو في مركز قلب الدفاع، فضلا عن إجازته اللعب في أكثر من مركز، ما دفع المدير الفني بالدفع به في جميع لقاءات الفريق خلال الدور الأول، فلافيو من مواليد97، بدأ بمركز شباب نجع حمادي، ثم انتقل لصفوف ناشئين نادي الشبان المسلمين بقنا، ليقدم معهم موسمين ثم يتم تصعيده لفريق الدرجة الاولي الموسم المنقضي، ويحقق معهم انجارالصعود لدوري القسم الثاني.



أرقام الشبان



خاض الفريق القنائي خلال الدور الأول 11 مباراة، حقق خلالها الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 4.مباريات، وخسر في مبارتين، أحرز الفريق 8 أهداف، ودخل مرماه 7 اهداف حصد خلالها 19 نقطة، لينهي مبارياته بالدور الأول محتلا المركز الرابع.



حافظ الفريق على نظافة شباكه في7 مباريات، لاسيما يمتلك ثالث أقوى خط دفاع في المجموعة، حيث لم يدخل مرماه سوي 7 اهداف خلال الدور الأو، على النقيض فهو يمتلك أضعف خط هجوم في المجموعة حيث انه لم يسجل سوي 8 أهداف خلال منافسات الدور الاول.



ترتيب المجموعة الأولى



1-البنك الأهلي 24 نقطة

2-بني سويف 23 نقطة

3-الالومنيوم 22 نقطة

4-شبان قنا 19 نقطة

5-تليفونات بنى سويف 16 نقطة

6-المنيا 15 نقطة

7-بترول اسيوط 14 نقطة

8-الاعلاميين 14 نقطة

9-الفيوم 13نقطة

10-سوهاج 12 نقطة

11-ديروط 5 نقاط

12-طهطا 4 نقاط