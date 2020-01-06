ما تريد معرفته عن "الآنسة فرح" قبل عرض الحلقة السادسة





وكشفت الحلقات الخمس الماضية الصراع التي عاشته فرح من أجل الجنين، فهل تُبقى عليه أم تجهض نفسها.. وقبل مشاهدة الحلقة السادسة اليوم، هناك ما يجب معرفته عن الآنسة فرح!.



الآنسة فرح حامل.. عن طريق التلقيح الخطأ

تربت فرح على يد جدتها جوجو (عارفة عبد الرسول) على أن تحافظ على نفسها، وأن لا تفعل مثل والدتها ديدا (رانيا يوسف)، ولكن عن طريق التلقيح الخاطئ أصبحت فرح حامل، فأنهارت وأنهار معها كل طرقها للحفاظ على نفسها خاصةً من نزوات خطيبها طارق (محمد كيلاني)، وبعد صراعات حول إبقاء الجنين أو إجهاض نفسها، قررت فرح الحفاظ على الجنين والزواج من شادي (أحمد مجدي) والد الطفل فترة الحمل فقط، ثم العودة مرة أخرى لطارق.



شادي وهدان.. أب عن طريق الخطأ

بعدما محاولات نادين (هبة عبد العزيز) الحمل من شادي أكثر من مرة، لم يصبح لديها حل إلا التلقيح، وعند تنفيذ الأمر، تم تلقيح فرح عن طريق الخطأ، وأصبح شادي وهدان أب لطفل من امرأة لا يعرفها، ولكن تشاء الأقدار أن يكون لشادي معرفة سابقة بفرح، فبجانب أنه مدير الفندق الذي تعمل فيه، إلا أنهما تقابلا يومًا ما، وحكت له أهدافها وحبها للكتابة، تسير حياة شادي بشكل هادئ في انتظار الطفل، إلى أن تم اغتيال صديقه زين (أحمد خالد صالح).



هل هو عاصي الغول.. غير معقول؟!

يبحث طارق كمدير أمن الفندق خلف زين في تعاون مع الشرطة، لإنهم على يقين بأن له علاقة بعاصي الغول –أكبر تاجر مخدرات بالغردقة- وقبل الوصول إلى دليل تم اغتياله، ولكن الشرطة تابعت بحثها، وتوصلت لأسرار بداخل الفندق، ولكن قبل الوصول لشيء، حدثت جريمة قتل أخرى، كما اكتشف طارق خلال بحثه خيانة نادين لزوجها شادي مع صديقه زين، ولكنه لم يخبر فرح التي اكتشفت بنفسها الأمر ليتشاجرا سويًا كالمعتاد.



من تركته خلفي... ماجد الألفي

وفي ظل كل هذه الصراعات التي تعيشها أسرة فرح، حاول ماجد الألفي (تامر فرج) العودة إلى ديدا، كي تسمح له بالدخول إلى حياتهما، ولكنها رفضت أكثر من مرة وخافت من ردة فعل فرح، ولكنه استمر في إلحاحه حتى عرفت فرح الحقيقة وبدأ في ممارسة حقه كأب.



ويُذاع مسلسل الآنسة فرح على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin .



ويتصدر بطولة مسلسل الآنسة فرح النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج ، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.











انطلق مسلسل الآنسة فرح يوم الأحد الماضي، ليعرض دراما كوميدية جديدة على شاشةmbc4 من خلال شخصية الآنسة فرح (أسماء أبو اليزيد) التي تكتشف إنها حامل وهي لم يمسسها أحد.