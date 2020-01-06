الإسكان تكشف موعد التقديم لحجز وحدات دار مصر (فيديو)

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة تعمل على أكثر من محور بداية من الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل إلى الإسكان المتوسط والفاخر، مشيرًا إلى أن الوزارة طرحت الشهر الحالي "إسكان متوسط" متمثل في "سكن مصر"، وإسكان فاخر "دار مصر".



وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، مساء الأحد، أنه يمكن للمواطن الحصول على الوحدات السكنين للمشروعين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة الإسكان.



وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان: "مشروع سكن مصر وحداته كاملة التشطيب والخدمات، ويوجد ف 5 مدن بمساحات مختلفة ولكن المتبقي دور أرضي وخامس"، لافتًا إلى أن المواطن يدفع 50 ألف جدية حجز على الموقع الإلكتروني ثم يدفع الباقي على دفعات.



وأشار إلى أن مشروع "دار مصر" تم طرح حوالي 2714 وحدة في مدن القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان ومايو والعبور و6 أكتوبر وبدر والسادات وبرج العرب والمتبقي منه إيضا دور أرضي وخامس"، لافتًا إلى أنه سيتم بدء التقديم للحجز في 20 يناير الجاري.

