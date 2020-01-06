لا تطفئ الأجهزة الكهربائية.. تعرف على طرق التعامل مع تسريب الغاز

قال الدكتور مجدي صليب، مدير مركز السلامة والصحة المهنية، إن تركيب سخانات الغاز لا بد أن يكون من قبل شركة بترو جاز، واللجوء إلى الفنيين من الخارج أمر خطير للغاية.



وتابع "صليب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن تسرب الغاز من السخان قد يؤدي في البداية إلى الراحة، وبعد ذلك الاختناق، مشددًا على ضرورة وجود تهوية جيدة داخل الحمامات من خلال وجود شفاط، لضامن استمرارية التهوية السليمة.



ولفت إلى أن استخدام التليفون المحمول، في حال وجود تسريب غاز، قد يؤدي إلى حرائق، مشددًا على ضرورة عدم تشغيل أو إغلاق أي أجهزة عند حدوث تسريب للغاز، وتهوية المكان على الفور، لأن غلق الأجهزة أو تشغيلها قد يؤدي إلى شرارة وإشتعال الحرائق.



