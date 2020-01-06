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أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 6-1-2020

الإثنين 06/يناير/2020 - 12:10 ص
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أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات اليوم

تباين أداء أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال تعاملات أمس لتستقر في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.

أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9862 جنيهًا للشراء 16.1089 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.8374 جنيهًا للشراء 17.9807 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.9196 جنيهًا للشراء 21.0849 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.4315 جنيهًا للشراء 16.5644 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7870 جنيهًا للشراء 14.9046 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 
سعر الريال سعودي 4.2611 جنيهًا للشراء 4.2949 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم 
دينار كويتي 52.7250 جنيهًا للشراء 53.1645 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم 
درهم اماراتى 4.3518 جنيهًا للشراء 4.3860 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم 
اليوان الصيني 2.2949 جنيهًا للشراء 2.3129 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر 

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

15.9862

16.1089

يورو

17.8374

17.9807

جنيه إسترليني

20.9196

21.0849

فرنك سويسري

16.4315

16.5644

100 ين ياباني

14.7870

14.9046

ريال سعودي

4.2611

4.2949

دينار كويتي

52.7250

53.1645

درهم اماراتي

4.3518

4.3860

اليوان الصيني

2.2949

2.3129


البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

البنك المركزي

15.9862

16.1089

البنك الأهلي

15.99

16.09

بنك مصر

15.99

16.09

بنك القاهرة

15.99

16.09

بنك قناة السويس

15.98

16.08

العربي الأفريقي

15.99

16.09

بنك بلوم

16.08

16.18

أبوظبي الإسلامي

16.01

16.10

بنك SAIB

16

16.10

مصر إيران

16

16.10

بنك HSBC

16

16.10

المصرف العربي

15.98

16.08

الكويت الوطني

16

16.10

عودة

15.99

16.09

المشرق

16

16.10

التعمير والإسكان

15.99

16.09

الاهلي الكويتي

15.99

16.09

المصرف المتحد

15.99

16.09

المصري الخليجي

15.99

16.09

الإسكندرية

15.99

16.09

التجاري الدولي

15.98

16.08

كريدي أجريكول

15.99

16.09

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