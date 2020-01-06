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أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 6-1-2020
الإثنين 06/يناير/2020 - 12:10 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات اليوم
تباين أداء أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال تعاملات أمس لتستقر في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.
أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري
سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري
متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9862 جنيهًا للشراء 16.1089 جنيهًا للبيع
متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8374 جنيهًا للشراء 17.9807 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.9196 جنيهًا للشراء 21.0849 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.4315 جنيهًا للشراء 16.5644 جنيهًا للبيع
متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري
100 ين ياباني 14.7870 جنيهًا للشراء 14.9046 جنيهًا للبيع
اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2611 جنيهًا للشراء 4.2949 جنيهًا للبيع
سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.7250 جنيهًا للشراء 53.1645 جنيهًا للبيع
سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3518 جنيهًا للشراء 4.3860 جنيهًا للبيع
سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم
اليوان الصيني 2.2949 جنيهًا للشراء 2.3129 جنيهًا للبيع
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
15.9862
|
16.1089
|
يورو
|
17.8374
|
17.9807
|
جنيه إسترليني
|
20.9196
|
21.0849
|
فرنك سويسري
|
16.4315
|
16.5644
|
100 ين ياباني
|
14.7870
|
14.9046
|
ريال سعودي
|
4.2611
|
4.2949
|
دينار كويتي
|
52.7250
|
53.1645
|
درهم اماراتي
|
4.3518
|
4.3860
|
اليوان الصيني
|
2.2949
|
2.3129
|
البنك
|
سعر شراء الدولار
|
سعر بيع الدولار
|
البنك المركزي
|
15.9862
|
16.1089
|
البنك الأهلي
|
15.99
|
16.09
|
بنك مصر
|
15.99
|
16.09
|
بنك القاهرة
|
15.99
|
16.09
|
بنك قناة السويس
|
15.98
|
16.08
|
العربي الأفريقي
|
15.99
|
16.09
|
بنك بلوم
|
16.08
|
16.18
|
أبوظبي الإسلامي
|
16.01
|
16.10
|
بنك SAIB
|
16
|
16.10
|
مصر إيران
|
16
|
16.10
|
بنك HSBC
|
16
|
16.10
|
المصرف العربي
|
15.98
|
16.08
|
الكويت الوطني
|
16
|
16.10
|
عودة
|
15.99
|
16.09
|
المشرق
|
16
|
16.10
|
التعمير والإسكان
|
15.99
|
16.09
|
الاهلي الكويتي
|
15.99
|
16.09
|
المصرف المتحد
|
15.99
|
16.09
|
المصري الخليجي
|
15.99
|
16.09
|
الإسكندرية
|
15.99
|
16.09
|
التجاري الدولي
|
15.98
|
16.08
|
كريدي أجريكول
|
15.99
|
16.09
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