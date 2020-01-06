أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 6-1-2020





أسعار العملات اليوم





تباين أداء أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه خلال تعاملات أمس لتستقر في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.





أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري





سعر العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري





متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9862 جنيهًا للشراء 16.1089 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8374 جنيهًا للشراء 17.9807 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر جنيه إسترليني 20.9196 جنيهًا للشراء 21.0849 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر فرنك سويسري 16.4315 جنيهًا للشراء 16.5644 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري 100 ين ياباني 14.7870 جنيهًا للشراء 14.9046 جنيهًا للبيع

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم سعر الريال سعودي 4.2611 جنيهًا للشراء 4.2949 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم دينار كويتي 52.7250 جنيهًا للشراء 53.1645 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم درهم اماراتى 4.3518 جنيهًا للشراء 4.3860 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم اليوان الصيني 2.2949 جنيهًا للشراء 2.3129 جنيهًا للبيع

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر

العملة شراء بيع دولار أمريكي 15.9862 16.1089 يورو 17.8374 17.9807 جنيه إسترليني 20.9196 21.0849 فرنك سويسري 16.4315 16.5644 100 ين ياباني 14.7870 14.9046 ريال سعودي 4.2611 4.2949 دينار كويتي 52.7250 53.1645 درهم اماراتي 4.3518 4.3860 اليوان الصيني 2.2949 2.3129





