مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم على صحراوي الإسماعيلية

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب ثلاثة آخرين بإصابات متفرقة بالجسد، ما بين جروح وكسور وكدمات، وذلك جراء حادث انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها على طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، أمام مدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير.



تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد غزالي عسكر مأمور مركز شرطة أبوصوير، يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم سيارة بالرصيف، مما أدى إلى انقلابها على طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي أمام مدينة المستقبل دائرة المركز، مما أسفر عن مصرع محمود محمد إبراهيم 41 عامًا، وإصابة محمد حسين محمد 16 عامًا، وضياء أسعد مصطفى 17 عامًا، ومحمود إبراهيم عبدالستار 20 عامًا، وجميعهم مقيمين أبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية.



وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى الإسماعيلية العام لتلقى العلاج للازم، بينما تم نقل والتحفظ على جثة المتوفي في ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات الحادث.

