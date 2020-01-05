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الأهلي ضد إف سي مصر.. 7 مشاهد من المباراة

الأحد 05/يناير/2020 - 11:21 م
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الاهلي ومصر
الاهلي ومصر
أمل الحلفاوي
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نجح الأهلي في تحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

الأهلي يواصل سلسلة انتصاراته
وبهذا الفوز وصل عدد انتصارات الأهلي المتتالية في الدوري المصري الممتاز إلى 10، وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر أو يتعادل في الدوري حتى الآن.

الأحمر ارتفع رصيده من الأهداف إلى 28 هدف، ليبقى الأقوى هجومياً، بينما وصلت الأهداف المسجلة في مرماه إلى هدفين فقط، ليبقى أيضاً الأقوى دفاعياً.

أجايي يعود للتهديف
تمكن جونيور أجايي من تسجيل الهدف الأول لصالح الأهلي في مرمى نادي مصر مساء اليوم الأحد، والذي جاء بعد صيام تهديفي دام لفترة تقارب الثلاثة أشهر.

إذ أنه سجل آخر هدف له في شباك أسوان، في الخامس من شهر أكتوبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

الظهور الأول لكهربا مع الأهلي
ظهر اليوم محمود عبدالمنعم كهربا بالقميص الأحمر لأول مرة، منذ انضمامه للأهلي في الأيام القليلة الماضية.

وكان آخر ظهور للاعب في الدوري المصري أمام حرس الحدود بقميص الزمالك، في الثالث من شهر يونيو الماضي.

مروان محسن يعيد الثقة
تعرض مروان محسن للكثير من الانتقادات تعليقاً على أدائه في الفترة الأخيرة، بسبب اضاعته للفرص السهلة، وعدم فعاليته أمام المرمى.

مروان محسن استطاع أن يعيد الثقة بينه وبين الجمهور مرة أخرى، والرفع من معنوياته، وسجل الهدف الثاني والثالث للأهلي في شباك نادي مصر.

آخر هدف سجله كان في شباك انبي في السادس عشر من شهر مايو الماضي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي.

ثنائيات مروان محسن بعد الإنتقادات
مهاجم الأهلي في مسيرته مع الأهلي استطاع أن يسجل الثنائية في مباراتين فقط، الأولى كانت في مرمى طلائع الجيش، والتي جاءت غير متوقعة، ضمن منافسات الموسم الماضي، بعد سلسلة من الانتقادات أيضاً كانت لفترة قليلة.

والمرة الثانية، جاءت اليوم بعد أن تم الهجوم عليه وانتقاده بشكل كبير، ولكن هذه المرة بعد أن صام عن التهديف لفترة تقارب الـ8 أشهر.

الشناوي يكسر سلسلة الشباك النظيفة
دخل في شباك محمد الشناوي هدف وحيد اليوم، ليكسر سلسلة الشباك النظيفة، إذ أنه في آخر 6 لقاءات في الدوري لم تتلق شباكه أي أهداف.

الأندية الصاعدة صاحبة فك شفرة شباك الأهلي
الأهلي واجه 10 فرق في الدوري حتى الآن، منهم فريقين فقط من الفرق الصاعدة حديثاً للدوري الممتاز هذا الموسم.

الفريقان الصاعدان حديثاً للدوري الممتاز، هما اللذان استطاعا أن يفكوا شفرة شباك الأهلي، بواقع هدفين فقط.
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