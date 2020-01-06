تعليق عمرو أديب على اقتحام لص لمنزل نانسي عجرم



ولفت الإعلامي عمرو أديب، إلى أن نانسي عجرم أدلت بتصريحات موجزة بعد الحادث، وأكدت خلالها على أنها بخير هى وأسرتها، معقبا: "واضح أن زوج نانسي عجرم يجيد النيشان بالمسدس بشكل جيد".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله عن الحادث، يدل على أن حرس الفيلا لم يبذلوا مجهودا في مواجهة اللص، مضيفا: "زوج المطربة نانسي عجرم جن جنونه لما وجد أن اللص داخل على غرفة بناته".