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أسعار الذهب اليوم الإثنين 6-1-2020.. والمعدن الأصفر يستأنف الارتفاع في أول تعاملات الأسبوع

الإثنين 06/يناير/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم

استأنفت أسعار الذهب الارتفاع أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، بعد أن حققت أسعار الذهب أعلى المكاسب السنوية منذ 2010 بنهاية تعاملات 2019، مع توقعات استمرار المعدن الأصفر في الارتفاع خلال العام الجاري مع تزايد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم اللإثنين:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  600.72 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 700.85 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 800.95 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,607 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  600.72 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر700.85 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر800.95 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,607 جنيه.


متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

791 إلى 793

عيار 22 

725 إلى 727

عيار 21

693 إلى 694

عيار 18

593 إلى 594

عيار 14

461 إلى 463

عيار 12

395 إلى 397

الاونصة

24.596 إلى 24.667

الجنيه الذهب

5,536 إلى 5,552

الكيلو

790.857 إلى 793.143

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 800.95جنيه      

 49.95 $

سعر الذهب عيار 22

 734.21جنيه

 45.78 $

اسعار الذهب عيار 21

700.85جنيه       

43.70 $

اسعار الذهب عيار 18

 600.72جنيه

37.46 $

سعر الذهب عيار 14

467.22جنيه

29.13 $

سعر الذهب عيار 12

400.48جنيه

24.97 $

سعر الذهب عيار 9

300.36جنيه

18.73 $

اسعار أوقية الذهب

24,910 جنيه

1,553 $

اسعار جنيه الذهب

5,607 جنيه

349.63 $

اسعار كيلو الذهب

800,951 جنيه

49,945 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

5 يناير

800.95

700.85

600.72

467.22

400.48

4 يناير

800.95

700.85

600.72

467.22

400.48

3 يناير

799.14

699.26

599.36

466.17

399.57

2 يناير

788.28

689.76

591.22

459.83

394.14

1 يناير

783.11

685.24

587.24

456.81

391.55

31 ديسمبر

783.68

685.74

587.77

457.15

391.84

30 ديسمبر

781.66

683.97

586.97

455.97

390.83

29 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

28 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

27 ديسمبر

779.10

682.73

584.34

454.48

389.55

26 ديسمبر

779.82

682.36

584.87

454.89

389.91

25 ديسمبر

774.61

677.80

580.97

451.86

387.31

24 ديسمبر

774.46

677.67

580.86

451.77

387.23

23 ديسمبر

766.87

671.02

575.16

447.34

383.43

22 ديسمبر

762.95

667.60

572.60

445.06

381.48

21 ديسمبر

762.95

667.60

572.22

445.06

381.48

20 ديسمبر

762.60

667.29

571.96

444.85

381.48

19 ديسمبر

763.60

668.16

572.71

445.43

381.80

18 ديسمبر

762.23

666.96

571.68

444.63

381.11

17 ديسمبر

761.04

665.92

570.79

443.94

380.52

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

791 إلى 793

عيار 22 

725 إلى 727

عيار 21

693 إلى 694

عيار 18

593 إلى 594

عيار 14

461 إلى 463

عيار 12

395 إلى 397

الاونصة

24.596 إلى 24.667

الجنيه الذهب

5,536 إلى 5,552

الكيلو

790.857 إلى 793.143

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 800.95جنيه      

 49.95 $

سعر الذهب عيار 22

 734.21جنيه

 45.78 $

اسعار الذهب عيار 21

700.85جنيه       

43.70 $

اسعار الذهب عيار 18

 600.72جنيه

37.46 $

سعر الذهب عيار 14

467.22جنيه

29.13 $

سعر الذهب عيار 12

400.48جنيه

24.97 $

سعر الذهب عيار 9

300.36جنيه

18.73 $

اسعار أوقية الذهب

24,910 جنيه

1,553 $

اسعار جنيه الذهب

5,607 جنيه

349.63 $

اسعار كيلو الذهب

800,951 جنيه

49,945 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

5 يناير

800.95

700.85

600.72

467.22

400.48

4 يناير

800.95

700.85

600.72

467.22

400.48

3 يناير

799.14

699.26

599.36

466.17

399.57

2 يناير

788.28

689.76

591.22

459.83

394.14

1 يناير

783.11

685.24

587.24

456.81

391.55

31 ديسمبر

783.68

685.74

587.77

457.15

391.84

30 ديسمبر

781.66

683.97

586.97

455.97

390.83

29 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

28 ديسمبر

779.75

682.30

584.82

454.86

389.88

27 ديسمبر

779.10

682.73

584.34

454.48

389.55

26 ديسمبر

779.82

682.36

584.87

454.89

389.91

25 ديسمبر

774.61

677.80

580.97

451.86

387.31

24 ديسمبر

774.46

677.67

580.86

451.77

387.23

23 ديسمبر

766.87

671.02

575.16

447.34

383.43

22 ديسمبر

762.95

667.60

572.60

445.06

381.48

21 ديسمبر

762.95

667.60

572.22

445.06

381.48

20 ديسمبر

762.60

667.29

571.96

444.85

381.48

19 ديسمبر

763.60

668.16

572.71

445.43

381.80

18 ديسمبر

762.23

666.96

571.68

444.63

381.11

17 ديسمبر

761.04

665.92

570.79

443.94

380.52

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