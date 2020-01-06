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نصائح للوقاية من الإصابة بنزلات البرد

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:47 ص
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، أستاذ الأمراض الصدرية، إن التغير المفاجئ من أماكن دافئة إلى أماكن باردة يؤدي إلى ضعف المناعة ويزيد من انتشار الفيروسات الخاصة بالبرد.

وتابع أستاذ الأمراض الصدرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن الانسان إذا أصيب بالبرد، وكان طبيعيًا ولا يعاني من أي أمراض تقلل من مناعته، ففي هذه الحالة عليه أن يستريح تمامًا ويتناول بعض الأدوية التي تقلل من أعراض البرد، وإذا حدث ارتفاع شديد في درجة الحراة، فعليه أن يستشير الطبيب لتناول العلاج المناسب حتى لا تحدث مضاعفات.

وتابع أن الأطفال الذي يعانون من الحساسية أو تمدد الشعب الهوائي، أو كبار السن الذين يعانون من القلب أو الأمراض في الكلى أو الكبد، فعليهم أن يتناولوا التطعيم السنوي الخاص بالإنفلونزا، لأن هذه التطعيم يقلل من الأثار السلبية للإنفلونزا.
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