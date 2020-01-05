وزير السياحة اليمني يكشف سبب زيارته لمتحف النسيج المصري

زار الدكتور محمد عبد المجيد القباطي، وزير السياحة اليمني، ورئيس مجلس الترويج السياحي، متحف النسيج المصري في شارع المعز لدين الله الفاطمي.





وكشف القباطي في تصريحات إلى "الفجر"، عن سر زيارته، حيث قال إنه طالع خبرًا بالصحف عن معرضًا في المتحف تحت عنوان "القباطي" وعلم من تفاصيل الخبر أنه معرضًا للنسيج.





وأشار الوزير إلى أنه اهتم بمعرفة معروضات المعرض وسر تسميته بكلمة القباطي، وهو اسم عائلته، حيث كشفت له الزيارة أن القباطي هو نوع من النسيج المصري يعود عمره لآلاف الأعوام، وأشاد الوزير بجمال المنتج الذي قام به الطلاب، حيث استنسخوا القطع الأثرية الأصلية بمهارة عالية.



