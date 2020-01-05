"الأرصاد" تحذر: حالة من عدم الاستقرار غدًا وحتى نهاية الأسبوع

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن عدم استقرار حالة الطقس في شهر يناير أمر طبيعي، ولكنها أقل من المعدلات الطبيعة ما بين درجتين لثلاثة فقط.





وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأحد، أن الطبيعية الجبلية لسانت كاترين هو ما أدى لانخفاض درجة الحرارة لأقل من الصفر، مشيرً إلى أن مصر تعاني من حالة عدم استقرار الأحوال الجوية اعتبارًا من الغد حتى نهاية الأسبوع، وستنشط الرياح وقد تصل إلى حد العاصفة على الطرق المكشوفة والصحراوية، وهذا يعيق الرؤية وسيزيد من الإحساس من البرودة.



