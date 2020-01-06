البرلمان الليبي: لن نسمح لأي مستعمر بغزو بلادنا (فيديو)



وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب: "لن نسمح لأي مستعمر بغزو ليبيا ولنا فى التاريخ دروس وعبر وواجهنا من قبل الاستعمار الإيطالي بقيادة البطل شيخ المجاهدين عمر المختار"، معلقا: "المؤسف هو ما قام به المتواطئ فايز السراج، وما النصر إلا صبر ساعة ونحن مستمرون فى الدفاع عن الأراضى الليبي والجميع متكاتف لمواجهة هذا العدوان".



وأشار المتحدث باسم مجلس النواب الليبي إلى أن فايز السراج يبيع ثروات ليبيا لتركيا، مؤكدا أن بلاده حريصة على مصالحها وثرواتها ولن يفرطوا فيها.



واستطرد قائلًا: "جميع القبائل الليبية ألتفت حول الجيش الوطني، والجميع في حالة تأهب للتصدي لغزو التركي".



علق عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء إرسال قوات تركية إلى ليبيا قائلاُ: "تم إعلان حالة التعبئة والنفير العام فى ليبيا، للجهاد ضد المستعمر التركي وأتم الاستعداد لمواجهة المعتوه أردوغان وأحلامه العثمانية".وقال "بليحق"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن القوات المسلحة الليبية على أتم الاستعداد للدفاع عن الوطن والتراب الليبي الطاهر، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الليبية جاهزة لمواجهة الأتراك.